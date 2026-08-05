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Минобрнауки оценило ситуацию с поступлением выпускников в вузы
Более половины выпускников 11-х классов смогут поступить на бюджетные места в российские вузы в 2026 году, сообщает Минобрнауки РФ. В этом году выделено 620 481 место, из которых 446 692 — на программы бакалавриата и специалитета, что больше, чем в прошлом году. Несмотря на информацию о высоком конкурсе для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ, министерство уверяет, что бюджетные места доступны для большинства. Увеличено количество мест для олимпиадников в таких вузах, как МГУ и ВШЭ, а некоторые университеты принимают талантливых студентов за свои средства. Абитуриенты также рассматривают региональные вузы, такие как Уральский и Южный федеральные университеты. Поступление продолжается, но роста числа абитуриентов не ожидается.

Более половины выпускников 11-х классов смогут поступить на бюджетные места в российские вузы в 2026 году, сообщили в Минобрнауки РФ. В этом году для абитуриентов выделено 620 тысяч 481 место, из которых 446 тысяч 692 — на программы бакалавриата и специалитета. Это больше, чем в прошлом году.

Ранее в соцсетях сообщалось, что абитуриентам с высокими баллами ЕГЭ трудно попасть на бюджет из-за большого конкурса. Однако в Минобрнауки отметили, что для большинства выпускников все же доступны бюджетные места.

Также министерство увеличило количество мест для олимпиадников в таких вузах, как Финансовый университет, МГУ, ВШЭ и СПбГУ. Кроме того, некоторые университеты могут зачислять талантливых студентов за свои средства. Например, Санкт-Петербургский горный университет уже принял более 120 студентов на 100% оплату и 100 человек на 50% оплаты.

Абитуриенты также начали рассматривать вузы в регионах, такие как Уральский федеральный университет и Южный федеральный университет. Поступление продолжается, но значительного роста числа абитуриентов не ожидается.