ХК «Рязань-ВДВ» и ХК «Дизель» встретятся в товарищеском матче 6 августа

Товарищеский матч, в котором встретятся команды Чемпионата России ВХЛ — «Рязань-ВДВ» и пензенский «Дизель», пройдет 6 августа в 13:00 на ледовой арене «Айсберг» (улица Шевченко, 51). Отмечается, что «Рязань-ВДВ» продолжает активную подготовку к новому сезону, и этот матч станет важным этапом в поиске оптимальной игровой модели. Владимир Гусев и его тренерский штаб продолжают работу над сыгранностью, ведь состав команды в этом межсезонье практически полностью обновился. Начало матча — в 13:00. Вход — свободный. Возрастное ограничение — 0+.

ХК «Рязань-ВДВ» и ХК «Дизель» встретятся в товарищеском матче 6 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ХК.

Товарищеский матч, в котором встретятся команды Чемпионата России ВХЛ — «Рязань-ВДВ» и пензенский «Дизель», пройдет 6 августа в 13:00 на ледовой арене «Айсберг» (улица Шевченко, 51).

Отмечается, что «Рязань-ВДВ» продолжает активную подготовку к новому сезону, и этот матч станет важным этапом в поиске оптимальной игровой модели. Владимир Гусев и его тренерский штаб продолжают работу над сыгранностью, ведь состав команды в этом межсезонье практически полностью обновился.

Начало матча — в 13:00. Вход — свободный.

Справка:

ХК «Рязань-ВДВ» в прошлом сезоне впервые за много лет вышел в четвертьфинал Чемпионата России, где уступил альметьевскому «Нефтянику». В период межсезонья у команды обновился тренерский штаб, который теперь возглавил Владимир Гусев. Официальный календарь 2026-2027 лига еще не представила, однако известно, что первые официальные матчи сезона состоятся уже в сентябре.

Возрастное ограничение — 0+.

Фото предоставили в ХК «Рязань-ВДВ».