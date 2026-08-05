Двое рязанцев незаконно получали «чернобыльские» выплаты

Отмечается, что в апреле 2024 года 39-летний мужчина и его 37-летняя родственница оформили регистрацию в одном из поселков Михайловского округа. Населенный пункт входит в список территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. При этом фактически родственники проживали и работали в Рязани. Злоумышленники незаконно получили выплаты из Социального фонда на общую сумму более 44 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

Мужчина и его родственница из Рязани незаконно получали «чернобыльские» выплаты. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Отмечается, что в апреле 2024 года 39-летний мужчина и его 37-летняя родственница оформили регистрацию в одном из поселков Михайловского округа. Населенный пункт входит в список территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

При этом фактически родственники проживали и работали в Рязани.

Злоумышленники незаконно получили выплаты из Социального фонда на общую сумму более 44 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».