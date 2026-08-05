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ЦБ установил курс доллара ниже 81 рубля на 6 августа
Банк России установил официальный курс валют на четверг, 6 августа. Курс доллара составил 80,93 рубля, снизившись на 20 копеек. Евро подешевел до 93,19 рубля — на 39 копеек. Курс юаня, напротив, вырос до 11,97 рубля, прибавив 0,001 рубля.

Банк России установил официальный курс валют на четверг, 6 августа.

Курс доллара составил 80,93 рубля, снизившись на 20 копеек. Евро подешевел до 93,19 рубля — на 39 копеек. Курс юаня, напротив, вырос до 11,97 рубля, прибавив 0,001 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.