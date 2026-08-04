Житель Рязанской области перешел по ссылке в мессенджере и потерял аккаунт

Житель Сараевского округа стал жертвой мошенников после того, как перешел по подозрительной ссылке в мессенджере. Несмотря на то, что ссылка не открылась, злоумышленники получили доступ к аккаунту мужчины и начали рассылать от его имени фейковые сообщения. Поняв, что его страница взломана, пострадавший обратился в полицию. В настоящее время по данному факту ведется расследование, возбуждено уголовное дело по статье 272 ч. 1 УК РФ о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Житель Сараевского округа стал жертвой мошенников после того, как перешел по подозрительной ссылке в мессенджере. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Несмотря на то, что ссылка не открылась, злоумышленники получили доступ к аккаунту мужчины и начали рассылать от его имени фейковые сообщения. Поняв, что его страница взломана, пострадавший обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту ведется расследование, возбуждено уголовное дело по статье 272 ч. 1 УК РФ о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Сотрудники полиции призывают жителей быть внимательными и не открывать вложения или переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, даже если они исходят от знакомых.