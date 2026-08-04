ВС РФ продолжили наносить удары по морским объектам Украины

ВС России продолжили наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом 4 августа сообщили в Минобороны. Удары нанесли в течение дня. В результате поражены: в порту Николаев — три сухогруза; в порту Черноморск — контейнерный терминал с военными грузами, а также склад с БПЛА FP-2 и комплектующими к ним; в акватории Черного моря южнее Одессы — морское судно типа «сухогруз», осуществлявшее доставку военных грузов.

ВС РФ продолжили наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом 4 августа сообщили в Минобороны.

Удары нанесли в течение дня. В результате поражены:

в порту Николаев — три сухогруза;

в порту Черноморск — контейнерный терминал с военными грузами, а также склад с БПЛА FP-2 и комплектующими к ним;

в акватории Черного моря южнее Одессы — морское судно типа «сухогруз», осуществлявшее доставку военных грузов.

Кроме того, в северной части Черного моря юго-восточнее Очаков уничтожены два безэкипажных украинских катера.