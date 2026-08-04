Врачи нашли у рязанцев 1,5 тысячи случаев рака и тысячи других новообразований

С начала 2026 года медобследования прошли около 600 тысяч жителей Рязанской области. Министр здравоохранения региона Александр Пшенников сообщил, что в 2026 году акцент сделан на репродуктивном здоровье. Он озвучил общую статистику по найденным патолгиям у рязанцев: больше 13 тысяч болезней системы кровообращения; более 10 тысяч заболеваний органов пищеварения; 2,5 тысячи случаев впервые выявленного сахарного диабета; свыше 8 тысяч различных новообразований, 1,5 тысячи из которых оказались злокачественными.

С начала 2026 года медобследования прошли около 600 тысяч жителей Рязанской области. Итоги профилактической работы на заседании правительства 4 августа подвел губернатор Павел Малков.

В 2025 году диспансеризацию и профосмотры сделали более 760 тысяч человек, сообщили на заседании регправительства.

«Мы системно подходим к профилактике и делаем ее максимально удобной для людей. Открываем специализированные центры, где все обследования можно пройти за один день, организуем выезды врачей на предприятия и ведем прием по выходным», — рассказал Павел Малков.

Министр здравоохранения региона Александр Пшенников сообщил, что в 2026 году акцент сделан на репродуктивном здоровье. Он озвучил общую статистику по найденным патолгиям у рязанцев: больше 13 тысяч болезней системы кровообращения; более 10 тысяч заболеваний органов пищеварения; 2,5 тысячи случаев впервые выявленного сахарного диабета; свыше 8 тысяч различных новообразований, 1,5 тысячи из которых оказались злокачественными.

Пшенников рассказал, что в области на 150 позиций снизилось число инфарктов и инсультов, а онкологию чаще удается диагностировать на ранних, излечимых стадиях.

Под постоянное диспансерное наблюдение взяты 49 тысяч рязанцев, заключил Пшенников.