В Wildberries изменили правила проноса телефонов на склады

В Wildberries изменили правила проноса мобильных телефонов на логистические объекты. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании. Теперь сотрудникам складов разрешено проносить кнопочные телефоны без камеры. В компании уточнили, что такой порядок действует в соответствии с требованиями безопасности.

В Wildberries изменили правила проноса мобильных телефонов на логистические объекты. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.

Теперь сотрудникам складов разрешено проносить кнопочные телефоны без камеры. В компании уточнили, что такой порядок действует в соответствии с требованиями безопасности.

В Wildberries пояснили, что ограничения направлены на предотвращение несанкционированной фото- и видеосъемки на территории логистических объектов.