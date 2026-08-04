В Уфе произошел пожар в девятиэтажном доме

Об этом сообщили в соцсетях. В жилом доме на улице Гвардейской горят балконы шестого и седьмого этажей. Отмечается, что из окна вылетают осколки стекла и отделки. По словам очевидцев, жительница этажа ниже пытается потушить очаг водой из ведра. На месте уже работают экстренные службы.

В Уфе произошел пожар в девятиэтажном доме. Об этом сообщили в соцсетях.

В жилом доме на улице Гвардейской горят балконы шестого и седьмого этажей. Отмечается, что из окна вылетают осколки стекла и отделки.

По словам очевидцев, жительница этажа ниже пытается потушить очаг водой из ведра.

На месте уже работают экстренные службы.