В Рыбновском районе 90-летнего мужчину сбила машина во дворе дома

В Рыбновском районе 90-летний мужчина пострадал в результате наезда автомобиля. ДТП произошло 3 августа около 07:40 в деревне Сидоровка. По предварительной информации, 43-летняя местная жительница за рулем автомобиля Chevrolet Aveo при движении задним ходом на придворовой территории дома сбила пешехода. Пострадавшего пенсионера доставили в медицинское учреждение с травмами.