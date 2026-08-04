В Рязанской области за сутки поймали пятерых водителей пьяными за рулем

За прошедшие сутки ГАИ выявлено 11 тысяч 661 нарушение ПДД РФ. Об этом пишет пресс-служба ведомства. Среди них зафиксировано 5 случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Также выявлены 2 водителя, которые отказались пройти медосвидетельствование по требованиям полицейских. В ходе рейдов инспекторы выявили 7 нарушений, совершенных пешеходами, и 21 нарушение, допущенное водителями грузовых транспортных средств. Кроме того, зарегистрировано 5 нарушений, связанных с перевозкой детей, а также 42 случая управления автомобилями с тонировкой.