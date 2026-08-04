В Рязанской области достроили цех по производству препаратов для защиты растений

В селе Денежниково Рязанского округа завершилось возведение цеха по производству препаратов для защиты растений. Об этом сообщили в пресс-службе госстройнадзора по региону. Отмечается, что это обеспечит фермеров и сельскохозяйственные предприятия качественными средствами защиты сельхозкультур на основе разработок российских ученых. «Современное оборудование и передовые технологии обеспечат высокое качество продукции, что положительно скажется на урожайности и экономическом развитии региона», — говорится в сообщении.

В селе Денежниково Рязанского округа завершилось возведение цеха по производству препаратов для защиты растений. Об этом сообщили в пресс-службе госстройнадзора по региону.

Отмечается, что это обеспечит фермеров и сельскохозяйственные предприятия качественными средствами защиты сельхозкультур на основе разработок российских ученых.

«Современное оборудование и передовые технологии обеспечат высокое качество продукции, что положительно скажется на урожайности и экономическом развитии региона», — говорится в сообщении.