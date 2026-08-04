В Рязани водитель едва не устроил ДТП, момент попал на видео

Инцидент произошел на пересечении Куйбышевского шоссе и улицы Рязанской. По словам автора поста, водитель повернул налево на участке, где это запрещено. В машину с прицепом едва не въехала легковушка, которая двигалась в противоположной полосе.