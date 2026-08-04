В Рязани отремонтируют дорогу на улице Пойменная

На улице Пойменная в Рязани начнется ремонт дороги в рамках программы поддержки местных инициатив. Подрядчик планирует заменить старый асфальт, уложить новый и укрепить обочины на участке от дома № 41 до дома № 53. Работы должны быть завершены до 1 сентября. Первый замглавы муниципального образования и председатель городской Думы Антон Астафьев отметил, что это уже третий проект местных инициатив, реализованный на этой улице, после обустройства детской и спортивной площадок. Астафьев также заверил, что работы будут находиться под контролем.

На улице Пойменной в Рязани начнется ремонт дороги в рамках программы поддержки местных инициатив. Об этом сообщила пресс-служба городской Думы.

Подрядчик планирует заменить старый асфальт, уложить новый и укрепить обочины на участке от дома № 41 до дома № 53. Работы должны быть завершены до 1 сентября.

Первый замглавы муниципального образования и председатель городской Думы Антон Астафьев выразил благодарность жителям улицы Пойменной и членам ТОС за их активное участие в решении вопросов развития своего района.

Он отметил, что это уже третий проект местных инициатив, реализованный на этой улице, после обустройства детской и спортивной площадок. Астафьев также заверил, что работы будут находиться под контролем.