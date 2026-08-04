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В Рязани массово отключат холодную воду в ночь на 6 августа
С 22:00 5 августа до 06:00 6 августа холодную воду отключат по адресам: 10-я Линия, с дома № 2 по дом № 50 (четная сторона) и с дома № 3 по дом № 39 (нечетная сторона); 11-я Линия, с дома № 2 по дом № 52 (четная сторона) и с дома № 3 по дом № 49 (нечетная сторона); 12-я Линия, с дома № 2 по дом № 68 (четная сторона) и с дома № 3 по дом № 57 (нечетная сторона); 14-я Линия, с дома № 2 по дом № 64 (четная сторона) и с дома № 3 по дом № 47 (нечетная сторона); 9-я Линия, с дома № 2 по дом № 32 (четная сторона) и с дома № 3 по дом № 19 (нечетная сторона); Высоковольтная, дом № 49; Ленинского Комсомола, дом № 134/56.

В Рязани массово отключат холодную воду в ночь на 6 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала.

С 22:00 5 августа до 06:00 6 августа холодную воду отключат по адресам:

  • 10-я Линия, с дома № 2 по дом № 50 (четная сторона) и с дома № 3 по дом № 39 (нечетная сторона);
  • 11-я Линия, с дома № 2 по дом № 52 (четная сторона) и с дома № 3 по дом № 49 (нечетная сторона);
  • 12-я Линия, с дома № 2 по дом № 68 (четная сторона) и с дома № 3 по дом № 57 (нечетная сторона);
  • 14-я Линия, с дома № 2 по дом № 64 (четная сторона) и с дома № 3 по дом № 47 (нечетная сторона);
  • 9-я Линия, с дома № 2 по дом № 32 (четная сторона) и с дома № 3 по дом № 19 (нечетная сторона);
  • Высоковольтная, дом № 49;
  • Ленинского Комсомола, дом № 134/56;
  • Октябрьский городок, с дома № 8 по дом № 16, с дома № 22 по дом № 32, с дома № 42 по дом № 52 (нечетная сторона) и с дома № 1 по дом № 17, с дома № 23 по дом № 27, с дома № 47 по дом № 53 (нечетная сторона);
  • Осипенко, с дома № 2 по дом № 92 (четная сторона) и с дома № 3 по дом № 89 (нечетная сторона);
  • Островского, с дома № 58 по дом № 94 (четная сторона) и с дома № 67 по дом № 105 (нечетная сторона);
  • переулок Осипенко, с дома № 2 по дом № 26 (четная сторона) и с дома № 3 по дом № 21 (нечетная сторона);
  • Строителей, с дома № 1 по дом № 37 (нечетная сторона);
  • Стройкова, с дома № 63 по дом № 71 (нечетная сторона);
  • Шевченко, дома № 76 корпус 1, 78, 82, 82 корпус 1, 82 корпус 2, 83, 85, 87, 89, 91, 95;
  • Шевченко, дом № 93а;
  • Островского, дом № 126.

Снизят подачу холодной воды по адресам:

  • Ленинского Комсомола, дома № 83, 85, 87;
  • Татарская, дома № 68, 91, 93;
  • Стройкова, дом № 79/51 (роддом № 2).