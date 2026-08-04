В Рязани массово отключат холодную воду в ночь на 6 августа

С 22:00 5 августа до 06:00 6 августа холодную воду отключат по адресам: 10-я Линия, с дома № 2 по дом № 50 (четная сторона) и с дома № 3 по дом № 39 (нечетная сторона); 11-я Линия, с дома № 2 по дом № 52 (четная сторона) и с дома № 3 по дом № 49 (нечетная сторона); 12-я Линия, с дома № 2 по дом № 68 (четная сторона) и с дома № 3 по дом № 57 (нечетная сторона); 14-я Линия, с дома № 2 по дом № 64 (четная сторона) и с дома № 3 по дом № 47 (нечетная сторона); 9-я Линия, с дома № 2 по дом № 32 (четная сторона) и с дома № 3 по дом № 19 (нечетная сторона); Высоковольтная, дом № 49; Ленинского Комсомола, дом № 134/56.