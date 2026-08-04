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В России запретили получение гражданства иностранцами с судимостью
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранцам с судимостью получать гражданство или право на проживание в стране. Закон касается иностранных граждан и лиц без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью за преступления как в России, так и за ее пределами. Это станет основанием для отказа в выдаче разрешений на временное проживание и виды на жительство. Мигранты старше 14 лет обязаны предоставлять справку об отсутствии судимости, выданную в стране происхождения не ранее чем за три месяца до подачи заявления на РВП или ВНЖ. Исключения сделаны для иностранцев младше 14 лет, беженцев, служащих в российских вооруженных силах и уже имеющих подобную справку.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иностранцам с судимостью получать гражданство или право на проживание в стране. Об этом пишет РИА Новости.

Закон касается иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления как в России, так и за ее пределами. Это правило будет действовать независимо от тяжести правонарушения и станет основанием для отказа в выдаче разрешений на временное проживание и виды на жительство.

Согласно новому закону, мигранты, достигшие 14-летнего возраста, обязаны предоставлять справку об отсутствии судимости, выданную в стране происхождения не ранее чем за три месяца до подачи заявления на РВП или ВНЖ в России. Исключения предусмотрены для иностранцев, не достигших 14 лет, признанных беженцами, служащих в российских вооруженных силах или уже имеющих подобную справку.

Для граждан Украины закон вводит переходный период, в течение которого они могут не предоставлять справку об отсутствии судимости — сроком на два года.