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В России введут штрафы для маркетплейсов и сервисов доставок
В КоАП добавлена статья о штрафах для владельцев маркетплейсов, сервисов доставки и агрегаторов объявлений. Согласно нововведениям, вводятся следующие штрафы: за невыполнение оператором платформы обязанности по проверке информации в карточке товара, а также за удаление/ограничение карточки грозит штраф от 30 до 80 тысяч рублей для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч рублей для юрлиц; за нарушение порядка и условий снижения цены — от 30 до 80 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 до 300 тысяч рублей для юрлиц; за нерассмотрение жалоб и споров на платформе — от 100 до 500 тысяч рублей для юрлиц. Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года.

В России введут штрафы для операторов цифровых платформ. Соответствующий закон подписал 4 августа президент Владимир Путин, передало ТАСС.

В КоАП добавлена статья о штрафах для владельцев маркетплейсов, сервисов доставки и агрегаторов объявлений.

Согласно нововведениям, вводятся следующие штрафы:

  • за невыполнение оператором платформы обязанности по проверке информации в карточке товара, а также за удаление/ограничение карточки грозит штраф от 30 до 80 тысяч рублей для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч рублей для юрлиц;
  • за нарушение порядка и условий снижения цены — от 30 до 80 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 до 300 тысяч рублей для юрлиц;
  • за нерассмотрение жалоб и споров на платформе — от 100 до 500 тысяч рублей для юрлиц;
  • за ограничение доступа к личному кабинету продавца, снижение рейтинга, изменение положения карточки товара в выдаче, одностороннее изменение условий договора, нарушение требований к поисковой выдаче — от 30 до 80 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 до 400 тысяч рублей для юрлиц.

Уточняется, что закон вступит в силу с 1 октября 2026 года, за исключением отдельных положений.