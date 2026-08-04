В России введут штрафы для маркетплейсов и сервисов доставок

В КоАП добавлена статья о штрафах для владельцев маркетплейсов, сервисов доставки и агрегаторов объявлений. Согласно нововведениям, вводятся следующие штрафы: за невыполнение оператором платформы обязанности по проверке информации в карточке товара, а также за удаление/ограничение карточки грозит штраф от 30 до 80 тысяч рублей для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч рублей для юрлиц; за нарушение порядка и условий снижения цены — от 30 до 80 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 до 300 тысяч рублей для юрлиц; за нерассмотрение жалоб и споров на платформе — от 100 до 500 тысяч рублей для юрлиц. Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года.