В России предложили автоматически пересчитывать плату за ЖКУ после аварий

В России предложили автоматически пересчитывать плату за жилищно-коммунальные услуги при аварийных отключениях. Авторы инициативы считают, что такой порядок можно упростить, поскольку информация об авариях уже фиксируется ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями и диспетчерскими службами. Предлагается обязать исполнителей коммунальных услуг самостоятельно определять дома, где произошло отключение, рассчитывать размер перерасчета и указывать его в ближайшей квитанции отдельной строкой с информацией о причине и продолжительности перерыва.

В России предложили автоматически пересчитывать плату за жилищно-коммунальные услуги при аварийных отключениях. Соответствующее обращение депутаты Госдумы направили министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину.

Сейчас после аварийного прекращения подачи воды, электричества, отопления или газа жители должны самостоятельно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу, уточнять время отключения, добиваться составления акта и подавать заявление на перерасчет.

Авторы инициативы считают, что такой порядок можно упростить, поскольку информация об авариях уже фиксируется ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями и диспетчерскими службами.

Предлагается обязать исполнителей коммунальных услуг самостоятельно определять дома, где произошло отключение, рассчитывать размер перерасчета и указывать его в ближайшей квитанции отдельной строкой с информацией о причине и продолжительности перерыва.

Обращаться с заявлением жителям придется только в случае ошибки — например, если их дом не попал в зону отключения или перерасчет не отразили в платежном документе.