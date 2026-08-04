В России появился ГОСТ на правильное управление работниками

Росстандарт утвердил новый ГОСТ по управлению безопасностью труда и охраной здоровья работников. Документ предусматривает рекомендации для работодателей по созданию комфортных условий в коллективе. Согласно стандарту, организациям следует делать упор на поддержку и поощрение сотрудников, а не на принуждение к выполнению задач. Работодателям рекомендуют регулярно общаться с работниками, учитывать их мнение при принятии решений и обеспечивать обратную связь.

Росстандарт утвердил новый ГОСТ по управлению безопасностью труда и охраной здоровья работников. Документ предусматривает рекомендации для работодателей по созданию комфортных условий в коллективе.

Согласно стандарту, организациям следует делать упор на поддержку и поощрение сотрудников, а не на принуждение к выполнению задач. Работодателям рекомендуют регулярно общаться с работниками, учитывать их мнение при принятии решений и обеспечивать обратную связь.

В ГОСТе также отмечается необходимость четко формулировать задачи, чтобы сотрудники понимали свои обязанности и цели работы. Среди ситуаций, которых следует избегать, указаны неопределенность функций, отсутствие контроля рабочей нагрузки и неясные требования.

Кроме того, документ рекомендует следить за рабочими графиками и не допускать «машинного темпа» работы, непредсказуемого расписания, буллинга и социальной изоляции в коллективе.

Новый ГОСТ начнет действовать с 1 февраля 2027 года.