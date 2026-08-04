В России кредитные организации начнут информировать заемщиков через «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вступит в силу 1 октября 2027 года. Он обязывает банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан через портал «Госуслуги» о подписании потребительских кредитов и займов для защиты от мошенничества. Граждане будут получать информацию о процентной ставке, сумме займа и сроках возврата, а также уведомление о возможности отказаться от договора в течение 15 минут после его подписания. Банки и МФО должны заключить соглашение с бюро кредитных историй для отправки уведомлений, при этом участие БКИ будет бесплатным, а информация о ставках не будет доступна другим кредиторам.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который начнет действовать с 1 октября 2027 года. Как пишет РИА Новости, он обязывает банки и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять граждан через портал «Госуслуги» о подписании договоров потребительских кредитов и займов.

Отмечается, что это сделано для того, чтобы защитить людей от мошенников, которые могут оформлять кредиты без согласия заемщика.

Теперь граждане будут получать уведомления о своих кредитах, включая информацию о процентной ставке, сумме займа и сроках возврата. Если заемщик захочет отказаться от договора, он также получит соответствующее уведомление в течение 15 минут после его подписания.

Банки и МФО должны будут заключить соглашение с бюро кредитных историй (БКИ), чтобы отправлять эти уведомления. Участие БКИ в системе будет бесплатным, а информация о процентной ставке не будет доступна другим кредиторам, чтобы защитить личные данные заемщиков.