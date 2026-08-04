В России кредитные организации начнут информировать заемщиков через «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который начнет действовать с 1 октября 2027 года. Как пишет РИА Новости, он обязывает банки и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять граждан через портал «Госуслуги» о подписании договоров потребительских кредитов и займов.
Отмечается, что это сделано для того, чтобы защитить людей от мошенников, которые могут оформлять кредиты без согласия заемщика.
Теперь граждане будут получать уведомления о своих кредитах, включая информацию о процентной ставке, сумме займа и сроках возврата. Если заемщик захочет отказаться от договора, он также получит соответствующее уведомление в течение 15 минут после его подписания.
Банки и МФО должны будут заключить соглашение с бюро кредитных историй (БКИ), чтобы отправлять эти уведомления. Участие БКИ в системе будет бесплатным, а информация о процентной ставке не будет доступна другим кредиторам, чтобы защитить личные данные заемщиков.