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В Подмосковье во время прыжка с парашютом погиб ветеран ВДВ
Трагедия произошла днем 2 августа. Отмечается, что мужчина выполнял тренировочный прыжок с парашютом с борта воздушного судна с высоты 600 метров над аэродромом Ватулино в Рузском городском округе. Он при приземлении получил смертельные травмы.

В Подмосковье во время прыжка с парашютом погиб 41-летний ветеран ВДВ. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным пресс-службы Западного межрегионального управления на транспорте СК РФ, трагедия произошла днем 2 августа.

Отмечается, что мужчина выполнял тренировочный прыжок с парашютом с борта воздушного судна с высоты 600 метров над аэродромом Ватулино в Рузском городском округе. Он при приземлении получил смертельные травмы. Причина — нераскрытие основного парашюта.

В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что погибший был ветераном ВДВ. Уточняется, что он прыгал с парашютом уже девять раз.

Фото: канал пресс-службы Западного межрегионального управления на транспорте СК РФ в мессенджере «Макс».