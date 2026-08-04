В ОКБ спасли пациентку с острой болью в спине

Выяснилось, что у пациентки диагностирована ангиомиолипома правой почки. С 2024 года она наблюдается у врача. Женщина сообщила, что во время физической нагрузки заметила резкую боль в пояснице. Врачи провели обследование и установили, что в области правой почки есть небольшая округлость с неоднородным содержимым. Также пациентка сообщила, что периодически наблюдала кровь в моче. «Ангиомиолипома почки — это доброкачественная опухоль, состоящая из жировой ткани и видоизмененных сосудов и клеток эпителия. Чаще она имеет небольшие размеры», — пояснил Андрей Савченко. Пациентку подготовили к операции.

В ОКБ спасли пациентку с острой болью в спине. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Выяснилось, что у пациентки диагностирована ангиомиолипома правой почки. С 2024 года она наблюдается у врача.

Женщина сообщила, что во время физической нагрузки заметила резкую боль в пояснице. Врачи провели обследование и установили, что в области правой почки есть небольшая округлость с неоднородным содержимым. Также пациентка сообщила, что периодически наблюдала кровь в моче.

«Ангиомиолипома почки — это доброкачественная опухоль, состоящая из жировой ткани и видоизмененных сосудов и клеток эпителия. Чаще она имеет небольшие размеры, однако бывают также большие и даже огромные липомы, способные прорасти в почечную, а изредка — в нижнюю полую вену», — пояснил исполняющий обязанности заведующего урологическим отделением Андрей Савченко.

Пациентку подготовили к операции, чтобы сделать эмболизацию.

«Эмболизация — это малоинвазивная эндоваскулярная процедура. Через прокол на бедре или запястье хирург вводит катетер в нужный сосуд и блокирует его специальными микросферами или спиралями. Это позволяет остановить кровотечение, лишить питания опухоль или выключить из кровотока аномальные сосуды», — поделился заведующий рентгеноперационным ангиографическим кабинетом регионального сосудистого центра Дмитрий Суров.

После эмболизации пациентке удалось сохранить большую часть почки, которая будет функционировать без каких-либо проблем.

Женщину выписали в удовлетворительном состоянии.