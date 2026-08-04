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В ОКБ имени Семашко рассказали о помощи пострадавшим при атаке БПЛА на Рязань
Отмечается, что 30 июля врач-сурдолог Любовь Кусакина и медицинская сестра Наталья Терешина выехали в ОКБ для обследования людей, пострадавших от взрыва. Пациентам провели аудиометрическое обследование, позволяющее оценить состояние слуха после акустической травмы. Всего специалисты осмотрели четырех человек. «По итогам обследования каждому пациенту установлен диагноз и назначено необходимое лечение», — говорится в сообщении.

В ОКБ имени Н. А. Семашко рассказали о помощи пострадавшим при атаке БПЛА на Рязань. Об этом сообщили 4 августа в пресс-службе медучреждения.

Отмечается, что 30 июля врач-сурдолог Любовь Кусакина и медицинская сестра Наталья Терешина выехали в ОКБ для обследования людей, пострадавших от взрыва.

Пациентам провели аудиометрическое обследование, позволяющее оценить состояние слуха после акустической травмы. Всего специалисты осмотрели четырех человек.

«По итогам обследования каждому пациенту установлен диагноз и назначено необходимое лечение», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 июля над регионом сбили 45 БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание на промышленных территориях. Поврежден дом в частном секторе, а также нежилое здание в Рязани.

В областном центре эвакуировали логистический объект Wildberries в соответствии с требованиями безопасности. Склад временно перестал принимать поставки.

Губернатор Павел Малков сообщал, что при атаке на Рязань пострадали шесть человек. Говорилось, что пять пациентов проходят лечение в ОКБ, еще один — в ОКБ имени Семашко. Состояние оценивалось как удовлетворительное. Рязанцы получили ранения средней степени тяжести.

Все новости по теме можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.

Фото: ОКБ имени Н. А. Семашко.