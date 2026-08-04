В Ленобласти после атаки БПЛА загорелся склад WB

Пожар произошел на логистическом объекте компании в Красном Бору в Ленобласти. На складе заблаговременно провели эвакуацию. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Ленобласти после атаки БПЛА загорелся склад WB. Об этом 4 августа сообщили в Telegram-канале пресс-службы RWB.

Пожар произошел на логистическом объекте компании в Красном Бору в Ленобласти. На складе заблаговременно провели эвакуацию. По предварительным данным пресс-службы RWB, пострадавших нет.

На месте работали экстренные службы. Возгорание локализовали, очаги открытого горения ликвидировали.

В пресс-службе RWB уточнили, что часть территории объекта не пострадала. Ведется предварительная оценка сохраненного товара.

Отмечается, что прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты.