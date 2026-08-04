В Карачаево-Черкесии завели дело после взрыва газа в частном доме

В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело после взрыва газового баллона в частном доме в Усть-Джегутинском районе. В результате происшествия пострадали 10 человек, один из которых скончался в больнице. Инцидент произошел 2 августа из-за неосторожного обращения с газовым баллоном. Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Несколько пострадавших с ожогами были доставлены в больницы, где одна женщина умерла от травм. Ход расследования контролирует прокуратура. По данным ГУ МЧС, взрыв газа произошел без возгорания. Глава КЧР Рашид Темрезов сообщил, что шесть пострадавших получают медицинскую помощь, включая телемедицинские консультации.

В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело после взрыва газового баллона в частном доме в Усть-Джегутинском районе. Об этом пишет ТАСС.

В результате происшествия пострадали 10 человек, один из которых скончался в больнице. Следственное управление СК России по республике сообщило, что инцидент произошел 2 августа из-за неосторожного обращения с баллоном, содержащим бытовой газ. ЧП случилось при подготовке к свадьбе.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В прокуратуре региона отметили, что несколько пострадавших с ожогами разной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения, где одна из женщин умерла от полученных травм. Ход расследования контролирует Усть-Джегутинская межрайонная прокуратура.

По данным ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии, взрыв газа произошел без последующего возгорания. Глава КЧР Рашид Темрезов сообщил, что шесть пострадавших находятся в больницах и получают необходимую медицинскую помощь, включая телемедицинские консультации с федеральными учреждениями здравоохранения.