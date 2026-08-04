В Карачаево-Черкесии завели дело после взрыва газа в частном доме

В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело после взрыва газового баллона в частном доме в Усть-Джегутинском районе. Об этом пишет ТАСС.
В результате происшествия пострадали 10 человек, один из которых скончался в больнице. Следственное управление СК России по республике сообщило, что инцидент произошел 2 августа из-за неосторожного обращения с баллоном, содержащим бытовой газ. ЧП случилось при подготовке к свадьбе.
Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В прокуратуре региона отметили, что несколько пострадавших с ожогами разной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения, где одна из женщин умерла от полученных травм. Ход расследования контролирует Усть-Джегутинская межрайонная прокуратура.
По данным ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии, взрыв газа произошел без последующего возгорания. Глава КЧР Рашид Темрезов сообщил, что шесть пострадавших находятся в больницах и получают необходимую медицинскую помощь, включая телемедицинские консультации с федеральными учреждениями здравоохранения.