Суд оштрафовал ООО «Долголетие» за нарушение санитарных норм на 150 тысяч рублей

Арбитражный суд Рязанской области вынес решение о привлечении ООО «Долголетие» к административной ответственности за невыполнение предписания Россельхознадзора. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Установлено, что компания не исполнила в установленный срок предписание об устранении нарушений технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
В производственном цехе предприятия выявлены серьезные нарушения: отслоившаяся краска на потолке, конденсат, коррозия на металлических конструкциях и сколы плитки на стенах. Кроме того, в декларации отсутствовала информация о соответствии молочной продукции требованиям по содержанию микотоксинов.
Суд признал, что общество не проявило должной внимательности при исполнении своих обязанностей. Несмотря на частичное исполнение предписания и отсутствие серьезных последствий, суд назначил компании штраф в размере 150 тысяч рублей.