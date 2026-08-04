Суд оштрафовал ООО «Долголетие» за нарушение санитарных норм на 150 тысяч рублей

Арбитражный суд Рязанской области привлек ООО «Долголетие» к административной ответственности за невыполнение предписания Россельхознадзора. Установлено, что компания не устранила нарушения технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В производственном цехе выявлены серьезные недостатки: отслоившаяся краска на потолке, конденсат, коррозия на металлических конструкциях и сколы плитки на стенах. Также в декларации отсутствовала информация о соответствии молочной продукции требованиям по микотоксинам. Суд признал, что компания не проявила должной внимательности. Несмотря на частичное исполнение предписания, был назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.

Арбитражный суд Рязанской области вынес решение о привлечении ООО «Долголетие» к административной ответственности за невыполнение предписания Россельхознадзора. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что компания не исполнила в установленный срок предписание об устранении нарушений технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

В производственном цехе предприятия выявлены серьезные нарушения: отслоившаяся краска на потолке, конденсат, коррозия на металлических конструкциях и сколы плитки на стенах. Кроме того, в декларации отсутствовала информация о соответствии молочной продукции требованиям по содержанию микотоксинов.

Суд признал, что общество не проявило должной внимательности при исполнении своих обязанностей. Несмотря на частичное исполнение предписания и отсутствие серьезных последствий, суд назначил компании штраф в размере 150 тысяч рублей.