Соцсети: в Солотче пропал интернет из-за аварии у телекоммуникационной компании

В соцсетях сообщили о крупной аварии в Солотче. Жители района остались без интернета. В посте отмечается, что авария произошла у Ростелекома. В данный момент бригады работают над восстановлением. Сроки устранения аварии пока неизвестны.