Рязанку с резким ухудшением состояния госпитализировали после вызова скорой

В Рязани бригада скорой помощи оказала помощь женщине, у которой внезапно ухудшилось состояние из-за обострения хронического заболевания. Как рассказала ее внучка, родственники не знали о болезни, которая проявилась неожиданно и привела к резкому ухудшению самочувствия. Семья вызвала скорую помощь. На место приехала бригада областной станции скорой помощи в составе врача Артема Каранина и фельдшера Валерии Никитковой. Медики быстро провели необходимые процедуры и подготовили пациентку к госпитализации в стационар.

В Рязани бригада скорой помощи оказала помощь женщине, у которой внезапно ухудшилось состояние из-за обострения хронического заболевания. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Как рассказала ее внучка, родственники не знали о болезни, которая проявилась неожиданно и привела к резкому ухудшению самочувствия. Семья вызвала скорую помощь.

На место приехала бригада областной станции скорой помощи в составе врача Артема Каранина и фельдшера Валерии Никитковой. Медики быстро провели необходимые процедуры и подготовили пациентку к госпитализации в стационар.

По словам родственников, благодаря действиям врачей женщине своевременно оказали необходимую помощь. Сейчас семья поблагодарила медиков за профессионализм и поддержку в сложной ситуации.