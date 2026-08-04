Роспотребнадзор запретил продажу отдельных партий напитков из Армении

Система маркировки «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора заблокировала продажу более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Под ограничение попали отдельные партии минеральной лечебно-столовой воды BJNI («БЖНИ»), природной питьевой воды «Просто Азбука», включая детскую, а также безалкогольных газированных напитков «Мохито».
В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщили, что реализация указанных партий запрещена в розничных магазинах и онлайн-каналах до завершения всех необходимых проверок.
Причиной блокировки стало возможное причинение вреда жизни и здоровью потребителей. При этом ограничения касаются только продукции, произведенной в определенные даты, и не распространяются на остальные партии этих товаров.