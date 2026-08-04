Путин подписал закон, позволяющий регионам финансировать интернет для школ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет региональные власти правом за свой счет обеспечивать муниципальные школы доступом в интернет. Теперь обязанность по обеспечению школ интернетом будет возложена на органы местного самоуправления, однако ранее на уровне регионов не существовало четкой правовой базы для решения этих вопросов. Согласно новому закону, органы государственной власти субъектов Российской Федерации смогут предоставлять муниципальным общеобразовательным организациям услуги по доступу к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет. Закон вступит в силу — с 1 сентября 2026 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет региональные власти правом за свой счет обеспечивать муниципальные школы доступом в интернет. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения внесены в закон «Об образовании в Российской Федерации». Теперь обязанность по обеспечению школ интернетом будет возложена на органы местного самоуправления, однако ранее на уровне регионов не существовало четкой правовой базы для решения этих вопросов.

Согласно новому закону, органы государственной власти субъектов Российской Федерации смогут предоставлять муниципальным общеобразовательным организациям услуги по доступу к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.

Закон вступит в силу с началом учебного года в образовательных организациях — с 1 сентября 2026 года.