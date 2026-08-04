Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты питания

Президент Владимир Путин подписал закон, который введет мониторинг цен на продукты питания от производителей до магазинов. Как отмечает РИА Новости, это поможет властям быстро выявлять резкие повышения цен и анализировать их причины.
Федеральная налоговая служба будет предоставлять информацию о производителях, поставщиках и продавцах, а также о сделках между ними и их доходах. На основе этих данных госорганы смогут следить за изменениями цен на продукты.
Мониторинг будет касаться товаров, которые входят в расчет индекса потребительских цен. Правительство также определит список конкретных продуктов для контроля.
Кроме того, Путин подписал закон, который защищает налоговую тайну информации, передаваемой налоговыми органами другим ведомствам. Иными словами, данные не могут быть разглашены, и за нарушение предусмотрена ответственность.
Оба закона начнут действовать с 1 января 2027 года.