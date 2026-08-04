Путин подписал закон о легализации криптовалют
Отмечается, что документ признает цифровые валюты имуществом, разрешает их легальный оборот через российскую финансовую инфраструктуру и вводит государственный контроль за этим рынком. Теперь разрешено: покупать и продавать криптовалюту на российских биржах; пользоваться услугами брокеров, управляющих компаний и лицензированных криптообменников; хранить криптовалюту через специальные депозитарии; переводить криптовалюту на личные кошельки (для переводов свыше 100 тысяч рублей будет действовать период охлаждения 48 часов); использовать криптовалюты и стейблкоины для внешнеэкономической деятельности.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который комплексно регулирует обращение криптовалют в стране. Об этом сообщило 4 августа
Отмечается, что документ признает цифровые валюты имуществом, разрешает их легальный оборот через российскую финансовую инфраструктуру и вводит государственный контроль за этим рынком.
Теперь разрешено:
- покупать и продавать криптовалюту на российских биржах;
- пользоваться услугами брокеров, управляющих компаний и лицензированных криптообменников;
- хранить криптовалюту через специальные депозитарии;
- переводить криптовалюту на личные кошельки (для переводов свыше 100 тысяч рублей будет действовать период охлаждения 48 часов);
- использовать криптовалюты и стейблкоины для внешнеэкономической деятельности.
Банк России будет осуществлять регулирование и надзор в этой сфере.
Уточняется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением положений, которые начнут действовать позже.