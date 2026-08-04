Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
26°
Срд, 05
26°
Чтв, 06
29°
ЦБ USD 81.13 1.06 05/08
ЦБ EUR 93.58 1.62 05/08
Нал. USD 81.50 / 82.10 04/08 18:15
Нал. EUR 94.51 / 95.99 04/08 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
2 часа назад
143
Как журналист РЗН.инфо «завладела» землями в Спасске и провела полдня...
Корреспондент РЗН.инфо отправилась на фестиваль «Небо Р...
5 часов назад
308
«Подбелка-2026» изнутри. Организатор рассказал о внутренней «кухне» гл...
Мы поговорили с директором РЗН.инфо, организатором фест...
31 июля 12:46
2 663
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
4 779
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Путин подписал закон о легализации криптовалют
Отмечается, что документ признает цифровые валюты имуществом, разрешает их легальный оборот через российскую финансовую инфраструктуру и вводит государственный контроль за этим рынком. Теперь разрешено: покупать и продавать криптовалюту на российских биржах; пользоваться услугами брокеров, управляющих компаний и лицензированных криптообменников; хранить криптовалюту через специальные депозитарии; переводить криптовалюту на личные кошельки (для переводов свыше 100 тысяч рублей будет действовать период охлаждения 48 часов); использовать криптовалюты и стейблкоины для внешнеэкономической деятельности.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который комплексно регулирует обращение криптовалют в стране. Об этом сообщило 4 августа агентство «Прайм».

Отмечается, что документ признает цифровые валюты имуществом, разрешает их легальный оборот через российскую финансовую инфраструктуру и вводит государственный контроль за этим рынком.

Теперь разрешено:

  • покупать и продавать криптовалюту на российских биржах;
  • пользоваться услугами брокеров, управляющих компаний и лицензированных криптообменников;
  • хранить криптовалюту через специальные депозитарии;
  • переводить криптовалюту на личные кошельки (для переводов свыше 100 тысяч рублей будет действовать период охлаждения 48 часов);
  • использовать криптовалюты и стейблкоины для внешнеэкономической деятельности.

Банк России будет осуществлять регулирование и надзор в этой сфере.

Уточняется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением положений, которые начнут действовать позже.