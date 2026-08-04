Путин подписал закон о легализации криптовалют

Отмечается, что документ признает цифровые валюты имуществом, разрешает их легальный оборот через российскую финансовую инфраструктуру и вводит государственный контроль за этим рынком. Теперь разрешено: покупать и продавать криптовалюту на российских биржах; пользоваться услугами брокеров, управляющих компаний и лицензированных криптообменников; хранить криптовалюту через специальные депозитарии; переводить криптовалюту на личные кошельки (для переводов свыше 100 тысяч рублей будет действовать период охлаждения 48 часов); использовать криптовалюты и стейблкоины для внешнеэкономической деятельности.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который комплексно регулирует обращение криптовалют в стране. Об этом сообщило 4 августа агентство «Прайм».

Отмечается, что документ признает цифровые валюты имуществом, разрешает их легальный оборот через российскую финансовую инфраструктуру и вводит государственный контроль за этим рынком.

Теперь разрешено:

покупать и продавать криптовалюту на российских биржах;

пользоваться услугами брокеров, управляющих компаний и лицензированных криптообменников;

хранить криптовалюту через специальные депозитарии;

переводить криптовалюту на личные кошельки (для переводов свыше 100 тысяч рублей будет действовать период охлаждения 48 часов);

использовать криптовалюты и стейблкоины для внешнеэкономической деятельности.

Банк России будет осуществлять регулирование и надзор в этой сфере.

Уточняется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением положений, которые начнут действовать позже.