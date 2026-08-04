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Полиция ищет очевидцев ДТП с пятью пострадавшими в Рязанской области
Известно, что авария случилась 28 июля около 19:50 на 505-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». 21-летний житель Кораблинского округа за рулем «Дэу Джентра» столкнулся с автомобилем «Ниссан Экстрейл», управляемого 43-летним жителем Клепиковского округа. В результате ДТП пассажиры автомобиля «Дэу Джентра» в возрасте 14, 19, 20 и 39 лет получили травмы, их доставили в медучреждение. Также медпомощь потребовалась водителю «Ниссан Экстрейл». Возможных свидетелей происшествия попросили сообщить имеющуюся информацию. Очевидцы могут обратиться в отдел № 4 Следственной части по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 44-46-08.

Начался поиск очевидцев ДТП с пятью пострадавшими в Рязанской области. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Известно, что авария случилась 28 июля около 19:50 на 505-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». 21-летний житель Кораблинского округа за рулем «Дэу Джентра» столкнулся с автомобилем «Ниссан Экстрейл», управляемого 43-летним жителем Клепиковского округа.

В результате ДТП пассажиры автомобиля «Дэу Джентра» в возрасте 14, 19, 20 и 39 лет получили травмы, их доставили в медучреждение. Также медпомощь потребовалась водителю «Ниссан Экстрейл». Возможных свидетелей происшествия попросили сообщить имеющуюся информацию. Очевидцы могут обратиться в отдел № 4 Следственной части по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 44-46-08.