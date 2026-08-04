Петиной стало плохо на очередном судебном заседании, ей продлили арест до ноября

В Советском райсуде прошло заседание по делу экс-сенатора и бывшего замминистра здравоохранения Ирины Петиной, обвиняемой в получении взяток на 145 млн. По версии следствия, она содействовала поставщикам медицинского оборудования в заключении госконтрактов. На заседании прокурор ходатайствовал о продлении меры пресечения до 12 ноября 2026 года. Петина выступила против, заявив о готовности свидетелей защиты и отсутствии оснований для содержания под стражей. Она просила перевести её под домашний арест, что поддержал адвокат. Суд оставил Петину в СИЗО до 12 ноября, где она находится с июля 2023 года. Из-за её плохого самочувствия заседание перенесли на 6 августа. Все доказательства обвинения уже представлены, теперь будет выступать защита.

В Советском райсуде Рязани прошло очередное заседание по делу экс-сенатора и бывшего замминистра здравоохранения региона Ирины Петиной, обвиняемой в получении взяток на общую сумму 145 миллионов рублей.

По версии следствия, Петина за вознаграждение оказывала содействие поставщикам медицинского оборудования в заключении госконтрактов.

Как сообщает «МедиаРязань», на заседании прокурор ходатайствовал о продлении меры пресечения для Петиной на три месяца, до 12 ноября 2026 года. Однако сама подсудимая выступила против этого, аргументируя свою позицию тем, что свидетели со стороны защиты будут выступать в суде, и она не намерена на них влиять. Петина также заявила, что нет оснований для её содержания под стражей и просила отпустить её под домашний арест. Адвокат поддержала просьбу, отметив необходимость дать «глоток свободы» женщине.

Суд решил оставить Петину в СИЗО до 12 ноября, где она находится с июля 2023 года. В связи с плохим самочувствием подсудимой заседание было перенесено на 6 августа. Все доказательства стороны обвинения уже представлены, и в дальнейшем доказательства будет представлять сторона защиты.

Напомним, бывшего сенатора от Рязанской области Ирину Петину задержали летом 2023 года. Петину обвинили в шести эпизодах получения взяток по статье 290 части 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, общая сумма незаконно полученных денег превысила 100 миллионов рублей.

Отметим, Игорь Греков осужден на 17 лет строгого режима за получение взяток. Дело рассматривалось в особом порядке из-за досубеного соглашения, которое заключил Греков. Мужчина отбывает наказание в Рязанской области.

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