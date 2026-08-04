Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
26°
Срд, 05
26°
Чтв, 06
28°
ЦБ USD 80.07 0.61 04/08
ЦБ EUR 91.96 0.77 04/08
Нал. USD 81.50 / 81.95 04/08 16:10
Нал. EUR 94.51 / 95.95 04/08 16:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Как журналист РЗН.инфо «завладела» землями в Спасске и провела полдня...
Корреспондент РЗН.инфо отправилась на фестиваль «Небо Р...
2 часа назад
216
«Подбелка-2026» изнутри. Организатор рассказал о внутренней «кухне» гл...
Мы поговорили с директором РЗН.инфо, организатором фест...
31 июля 12:46
2 602
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
4 758
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
1 818
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Петиной стало плохо на очередном судебном заседании, ей продлили арест до ноября
В Советском райсуде прошло заседание по делу экс-сенатора и бывшего замминистра здравоохранения Ирины Петиной, обвиняемой в получении взяток на 145 млн. По версии следствия, она содействовала поставщикам медицинского оборудования в заключении госконтрактов. На заседании прокурор ходатайствовал о продлении меры пресечения до 12 ноября 2026 года. Петина выступила против, заявив о готовности свидетелей защиты и отсутствии оснований для содержания под стражей. Она просила перевести её под домашний арест, что поддержал адвокат. Суд оставил Петину в СИЗО до 12 ноября, где она находится с июля 2023 года. Из-за её плохого самочувствия заседание перенесли на 6 августа. Все доказательства обвинения уже представлены, теперь будет выступать защита.

В Советском райсуде Рязани прошло очередное заседание по делу экс-сенатора и бывшего замминистра здравоохранения региона Ирины Петиной, обвиняемой в получении взяток на общую сумму 145 миллионов рублей.

По версии следствия, Петина за вознаграждение оказывала содействие поставщикам медицинского оборудования в заключении госконтрактов.

Как сообщает «МедиаРязань», на заседании прокурор ходатайствовал о продлении меры пресечения для Петиной на три месяца, до 12 ноября 2026 года. Однако сама подсудимая выступила против этого, аргументируя свою позицию тем, что свидетели со стороны защиты будут выступать в суде, и она не намерена на них влиять. Петина также заявила, что нет оснований для её содержания под стражей и просила отпустить её под домашний арест. Адвокат поддержала просьбу, отметив необходимость дать «глоток свободы» женщине.

Суд решил оставить Петину в СИЗО до 12 ноября, где она находится с июля 2023 года. В связи с плохим самочувствием подсудимой заседание было перенесено на 6 августа. Все доказательства стороны обвинения уже представлены, и в дальнейшем доказательства будет представлять сторона защиты.

Напомним, бывшего сенатора от Рязанской области Ирину Петину задержали летом 2023 года. Петину обвинили в шести эпизодах получения взяток по статье 290 части 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, общая сумма незаконно полученных денег превысила 100 миллионов рублей.

Отметим, Игорь Греков осужден на 17 лет строгого режима за получение взяток. Дело рассматривалось в особом порядке из-за досубеного соглашения, которое заключил Греков. Мужчина отбывает наказание в Рязанской области.

С другими подробностями уголовных дел бывших чиновников можно ознакомиться в сюжете РЗН.инфо.