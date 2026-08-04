Павел Малков: работу по установке уличного освещения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжат

В Рязанской области продолжат работу по установке и модернизации уличного освещения. Губернатор Павел Малков сказал об этом на заседании облправительства, во время которого обратил внимание на качество уличного освещения на автодорогах и в населенных пунктах региона. Работа по его обустройству осуществляется, в том числе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Рязанской области продолжат работу по установке и модернизации уличного освещения. Губернатор Павел Малков сказал об этом на заседании облправительства, во время которого обратил внимание на качество уличного освещения на автодорогах и в населенных пунктах региона. Работа по его обустройству осуществляется, в том числе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили на сайте облправительства.

Глава региона подчеркнул важность обеспечения безопасности дорожного движения. Одна из задач — установка и модернизация уличного освещения. Работа идет при федеральной поддержке ежегодно.

«Только за последние три года проложили более 100 километров новых линий уличного освещения в разных муниципалитетах. За счет этого улучшается видимость на дорогах, повышается безопасность дорожного движения, нахождения людей на улицах, а это вопрос жизни и здоровья наших граждан. Работу также системно будем продолжать дальше. Уже полностью сформирован пул проектов на этот год и формируется набор на следующий. Прошу Минтранс работу контролировать, следить за тем, чтобы все выполнялось в срок и с достойным качеством», — сказал Павел Малков.

Подробно об объектах текущего года доложила министр транспорта и автомобильных дорог региона Антонина Черских. Она отметила, что в текущем году запланировано устройство линий электроосвещения общей протяженностью 28 км в 18 населенных пунктах. За первое полугодие работы завершили уже в 13 — в Спасском и Рыбновском округах.

Также в рамках капремонта автодорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» выполняется устройство линии электроосвещения в селе Черная речка Сапожковского округа, в селе Ольхи и поселке Глинки Ухоловского округа, а также на улице Толстого в рабочем поселке Старожилово (общая протяженность — 6,8 км). Работы ведутся согласно графику.

Кроме того, в рамках исполнения решения суда в этом году заключено шесть контрактов для разработки проектной документации на устройство линий электроосвещения в Ермишинском и Кораблинском муниципальных округах.

В продолжение темы глава региона обратил внимание на точечные сигналы о проблемах с уличным освещением, которые оставляют жители в соцсетях, в том числе такие случаи были на прошлой неделе. Называются конкретные территории и улицы. Сообщения поступали из Рязани, Шацкого, Ряжского, Рязанского, Рыбновского и Клепиковского округов.

Губернатор поручил руководителям муниципалитетов оперативно отработать жалобы совместно с ЦУРом, а также восстановить освещение там, где это необходимо.

«Заменить перегоревшие лампы в фонарях — это не дорогу построить. Больших усилий и серьезных затрат не требуется. Нужно просто пойти и сделать, должен быть хозяйский подход. Прошу максимальное внимание уделять поддержке в достойном состоянии того, что уже сделано по освещению и благоустройству», — подчеркнул Павел Малков.