Над Россией сбили 304 украинских БПЛА за день
Беспилотники самолетного типа перехватили с 8.00 до 20.00 4 августа дежурные средства ПВО. Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, московского региона, а также над Черным морем.
Над Россией сбили 304 украинских БПЛА за день. Об этом сообщили в Минобороны.
Беспилотники самолетного типа перехватили с 8.00 до 20.00 4 августа дежурные средства ПВО.
Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, московского региона, а также над Черным морем.