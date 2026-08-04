Над Россией сбили 304 украинских БПЛА за день

Беспилотники самолетного типа перехватили с 8.00 до 20.00 4 августа дежурные средства ПВО. Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, московского региона, а также над Черным морем.

Над Россией сбили 304 украинских БПЛА за день. Об этом сообщили в Минобороны.

Беспилотники самолетного типа перехватили с 8.00 до 20.00 4 августа дежурные средства ПВО.

Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, московского региона, а также над Черным морем.