Минобрнауки РФ запустит курсы для подготовки студентов к семейной жизни

Минобрнауки РФ анонсировало запуск просветительского проекта «Университет родительства» в российских вузах. Целью инициативы является подготовка студентов к семейной жизни и воспитанию детей. Проект, также известный под рабочим названием «Университет семьи», направлен на создание в университетах благоприятной среды для осознания важности семейных ценностей. В рамках проекта планируется организовать встречи студентов и сотрудников вузов с представителями многодетных семей, а также с экспертами в области семейных отношений и межличностных коммуникаций. В Министерстве отметили, что такие встречи будут носить добровольный характер и предназначены для заинтересованных студентов. Основными задачами проекта станут просвещение молодежи и сбор обратной связи о проводимой работе по популяризации традиционных семейных ценностей.

Минобрнауки РФ анонсировало запуск просветительского проекта «Университет родительства» в российских вузах. Целью инициативы является подготовка студентов к семейной жизни и воспитанию детей, сообщает РИА Новости.

Проект, также известный под рабочим названием «Университет семьи», направлен на создание в университетах благоприятной среды для осознания важности семейных ценностей. В рамках проекта планируется организовать встречи студентов и сотрудников вузов с представителями многодетных семей, а также с экспертами в области семейных отношений и межличностных коммуникаций.

В Министерстве отметили, что такие встречи будут носить добровольный характер и предназначены для заинтересованных студентов. Основными задачами проекта станут просвещение молодежи и сбор обратной связи о проводимой работе по популяризации традиционных семейных ценностей.