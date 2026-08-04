Минобороны: российские войска захватили Бакшеевку и нанесли удары по ВСУ

В Сумской области также были поражены позиции противника, в результате чего украинские силы потеряли более 275 человек и несколько единиц техники. Группировки «Запад» и «Центр» заняли более выгодные позиции, нанеся удары по противнику в Донецкой области. Здесь потери украинских войск составили более 355 человек и несколько бронемашин. Группировка «Юг» также добилась успехов, нанеся удары по украинским бригадам в Николаевке и Славянске, что привело к потерям свыше 215 человек. В то же время «Восток» продвинулся вперед, заставив противника потерять более 345 военнослужащих и технику. Российская авиация и артиллерия нанесли удары по важным объектам инфраструктуры, а средства ПВО сбили 16 управляемых авиабомб и 753 беспилотника.

За последние сутки российские войска продолжили наступление и нанесли серьезные потери украинским силам на всех направлениях. Об этом в ежедневной сводке сообщило Минобороны РФ.

На Харьковском направлении войска «Север» полностью захватили населенный пункт Бакшеевка и нанесли удары по украинским бригадам в окрестностях. В Сумской области также были поражены позиции противника, в результате чего украинские силы потеряли более 275 человек и несколько единиц техники.

Группировки «Запад» и «Центр» заняли более выгодные позиции, нанеся удары по противнику в Донецкой области. Здесь потери украинских войск составили более 355 человек и несколько бронемашин.

Группировка «Юг» также добилась успехов, нанеся удары по украинским бригадам в Николаевке и Славянске, что привело к потерям свыше 215 человек. В то же время «Восток» продвинулся вперед, заставив противника потерять более 345 военнослужащих и технику.

Российская авиация и артиллерия нанесли удары по важным объектам инфраструктуры, а средства ПВО сбили 16 управляемых авиабомб и 753 беспилотника.