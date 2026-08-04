Курьеры телефонных мошенников заставили 77-летнюю рязанку продать квартиру

Отмечается, что в 2025 году 77-летняя рязанка более месяца подвергалась давлению телефонных мошенников. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и других госструктур. Злоумышленники убедили женщину, что аферисты якобы изготовили поддельную доверенность на продажу ее квартиры, поэтому недвижимость нужно быстро продать, а вырученные деньги перевести на «безопасный» счет. По данным МВД, пенсионерка выполнила указания. Она продала квартиру и отдала неизвестным 1 миллион 930 тысяч рублей. 280 тысяч перевела через банкоматы на указанный счет. Оставшуюся сумму передала курьеру.

Курьеры телефонных мошенников заставили пенсионерку из Рязани продать квартиру. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Отмечается, что в 2025 году 77-летняя рязанка более месяца подвергалась давлению телефонных мошенников. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и других госструктур.

Злоумышленники убедили женщину, что аферисты якобы изготовили поддельную доверенность на продажу ее квартиры, поэтому недвижимость нужно быстро продать, а вырученные деньги перевести на «безопасный» счет.

По данным МВД, пенсионерка выполнила указания. Она продала квартиру и отдала неизвестным 1 миллион 930 тысяч рублей. 280 тысяч перевела через банкоматы на указанный счет. Оставшуюся сумму передала курьеру.

В сентябре 2025 года женщина обратилась в полицию, после чего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Оперативники уголовного розыска установили, что курьером оказался 38-летний приезжий, у которого был 40-летний сообщник. После получения денег злоумышленники покинули Рязанскую область. Недавно сыщики выяснили, что курьер скрывается в одном из городов Дагестана, а его приятель — в Москве.

Оперативники задержали злоумышленников и доставили их в Рязань. Выяснилось, что один из сообщников забирал деньги у обманутых россиян, а второй поддерживал связь с кураторами.

Расследование продолжается. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.