Губернатор Павел Малков провел заседание правительства Рязанской области

Губернатор Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области, на котором были рассмотрены актуальные для региона вопросы, обсуждалась работа по исполнению данных ранее поручений и обращениям граждан в социальных сетях. Одобрен ряд нормативно-правовых актов. В заседании принял участие первый заместитель председателя Комитета по обороне Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Красов, сообщили в пресс-службе облправительства.
В начале заседания глава региона представил нового руководителя аппарата губернатора и правительства Рязанской области. На эту должность назначен Евгений Алексеев — опытный управленец, который многие годы отдал государственной службе. Предыдущий руководитель аппарата Роман Цуканов возглавил территориальное управление Росреестра.
Губернатор поблагодарил всех, кто участвовал в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню ВДВ, подчеркнув, что на СВО десантники выполняют самые ответственные задачи. В регионе ветераны спецоперации работают с молодежью, призывниками. При поддержке общества «Знание» читают лекции в трудовых коллективах, школах, колледжах, вузах и на других площадках. Павел Малков отметил, что взаимодействие с воинством по всем направлениям работает и укрепляется.
В частности, ко Дню ВДВ были приурочены международные соревнования по ММА, где спортсмены из Рязанской области одержали победу в семи из девяти боев. Губернатор подчеркнул, что этот вид спорта является базовым для региона и набирает все большую популярность. Он поручил министерству физической культуры и спорта Рязанской области максимально уделить внимание развитию этого направления и продолжить взаимодействие с федерацией смешанных единоборств, с которой уже достигнут ряд договоренностей о сотрудничестве.
Павел Малков раскритиковал работу управляющих компаний сразу по нескольким направлениям, которые обозначают жители в соцсетях. В частности, речь шла об информировании граждан о действиях при объявлении «Воздушной тревоги», плохом содержании дворовых территорий, некачественном ремонте. Он потребовал усилить контроль за работой УК, оперативно и точечно исправить нарушения и отчитаться перед жителями. «Вижу, что есть от души работающие управляющие компании, а есть те, что пытаются просто заработать деньги. Задача — поощрять УК, которые работают максимально вовлеченно, на результат. А те, кто не готов вкладываться, — должны с рынка уходить. Постепенно этот процесс идет», — подчеркнул губернатор. Также глава региона поручил руководителям муниципалитетов плотнее взаимодействовать с регоператором по вопросам своевременного вывоза мусора с контейнерных площадок в жилых секторах.
На заседании был одобрен ряд нормативно-правовых актов в сфере земельных отношений, установления зон охраны объектов культурного наследия, а также оказания помощи пострадавшим в результате террористического акта и поддержки участников СВО. Теперь в регионе они могут получить грант «Агромотиватор» на создание и развитие собственного фермерского хозяйства.