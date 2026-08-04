Госдума: СВО на Украине приобретает характер антитеррористической операции

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков прокомментировал заявление Владимира Зеленского о новых операциях против России. Об этом пишет Lenta.ru. Он отметил, что специальная военная операция (СВО) на Украине все больше приобретает характер антитеррористической операции. «Данные события лишний раз подчеркивают, что в общем специальная военная операция России на Украине все больше и все очевиднее приобретает характер антитеррористической операции», — подчеркивает Новиков. Новиков подчеркнул, что действия Киева направлены на сеяние страха и негативных эмоций среди россиян.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков прокомментировал заявление Владимира Зеленского о новых операциях против России. Об этом пишет Lenta.ru.

Он отметил, что специальная военная операция (СВО) на Украине все больше приобретает характер антитеррористической операции.

«Данные события лишний раз подчеркивают, что в общем специальная военная операция России на Украине все больше и все очевиднее приобретает характер антитеррористической операции», — подчеркивает Новиков.

Новиков подчеркнул, что действия Киева направлены на сеяние страха и негативных эмоций среди россиян.