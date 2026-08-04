Экс-замначальнику УГРО по региону изменили приговор за убийство рязанца на охоте

Бывшему замначальника уголовного розыска Виталию Цыплакову незначительно изменили приговор за убийство рязанца Сергея Пинтелина. Рязанский областной суд отменил приговор первой инстанции, но сроки для Цыплакова (11 лет) и Станислава Костина (условный срок) остались прежними. Цыплаков, признанный виновным в убийстве и незаконном обороте оружия, лишен звания полковника полиции. Костин, осужденный за хищение, лишен звания подполковника. Суд также пересмотрел компенсации: для двух заявителей сумма увеличена с 900 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а для третьего уменьшена с 1,2 миллиона до 1 миллиона рублей.

Бывшему замначальника уголовного розыска по региону Виталию Цыплакову незначительно изменили приговор за убийство рязанца на охоте. Об этом РЗН.инфо рассказали в пресс-службе Областного суда.

Рязанский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы по делу об убийстве 48-летнего рязанца Сергея Пинтелина на незаконной охоте, в котором фигурировали бывшие высокопоставленные сотрудники полиции. Как сообщили в пресс-службе облсуда, приговор первой инстанции был отменен с вынесением нового обвинительного приговора. При этом тюремные сроки для экс-замначальника УГРО по Рязанской области Виталия Цыплакова и другого фигуранта дела Станислава Костина остались прежними, однако суд скорректировал суммы гражданских исков в пользу родственников погибшего.

Виталий Цыплаков, признанный виновным в первой инстанции в убийстве и незаконном обороте оружия, будет отбывать 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также лишен спецзвания полковника полиции. Станислав Костин, осужденный за хищение и незаконный оборот оружия, получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, апелляционный суд принял решение лишить звания подполковника полиции в отставке.

Изменения также коснулись финансовой части решения первой инстанции. Суд пересмотрел суммы компенсаций морального вреда, заявленных семьей убитого. Если ранее гражданский иск в отношении двоих заявителей был удовлетворен на сумму 900 тысяч рублей, то теперь общая выплата увеличена до 1,5 миллиона рублей. В отношении третьего заявителя сумма была снижена. Первоначально присужденные 1,2 миллиона рублей апелляционная инстанция уменьшила до 1 миллиона рублей.

Напомним, трагедия, ставшая предметом судебного разбирательства, произошла во время совместной охоты в 2024 году. Согласно материалам уголовного дела, охотники договорились стрелять в любого зверя, который попадется на пути. В какой-то момент Виталий Цыплаков, целясь в лося, произвел выстрел в сторону кустов, где в это время находился Сергей Пинтелин. Следствие квалифицировало действия экс-полицейского как убийство с косвенным умыслом.

Вместо того чтобы немедленно вызвать скорую помощь и полицию, соучастники спрятали тело погибшего в лесу. Чтообы выиграть время и запутать следствие, они звонили матери пропавшего мужчины. Разговаривая с женщиной, Цыплаков делал вид, что ничего не знают о местонахождении ее сына, хотя на тот момент он уже был мертв.

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