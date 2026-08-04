До 80% беспилотников сбили 29 июля бойцы рязанского отряда БАРС

29 июля бойцы рязанского отряда БАРС сбили до 80% беспилотников противника, сообщил военный комиссар Александр Полшков на телеканале ТКР. Он отметил высокую эффективность мобильных огневых групп и сообщил, что все отличившиеся будут поощрены, включая денежные выплаты за каждый сбитый БПЛА. Полшков также разъяснил условия контракта для резервистов: служба в отряде БАРС имеет строгую территориальную привязку и не мешает гражданской жизни. Контракт заключается на срок не менее трех лет, но может быть расторгнут в одностороннем порядке по законным причинам, таким как переезд или неисполнение условий договора Министерством обороны.

До 80% беспилотников сбили 29 июля бойцы рязанского отряда БАРС. Об этом рассказал военный комиссар по региону Александр Полшков на телеканале ТКР.

Комментируя массированный налет дронов на регион 29 июля, военком высоко оценил работу резервистов:

«Бойцы мобильных огневых групп показали крайне эффективные действия. До 80% беспилотников противника было сбито. Все отличившиеся представлены на поощрение и также будет выплачено дополнительное материальное поощрение за каждый сбитый БПЛА», — подчеркнул Александр Полшков.

Военный комиссар также подробно разъяснил условия контракта для резервистов. По его словам, служба в местном отряде БАРС имеет строгую территориальную привязку и не мешает гражданской жизни.

В контракте прописано, что бойцы выполняют задачи исключительно на территории Рязанской области. Если Министерство обороны попытается изменить место службы и отправить резервиста в другой регион, это будет считаться грубым нарушением условий договора со стороны ведомства.

Сам контракт заключается на срок не менее трех лет, однако его можно расторгнуть в одностороннем порядке, сообщил Полшков. Основными законными причинами для этого являются переезд на постоянное место жительства в другой регион или неисполнение условий контракта со стороны Министерства обороны.

Напомним, ночью 29 июля над территорией Рязанской области сбиты 45 БПЛА. Есть пострадавшие. Подробнее — в сюжете РЗН.инфо.

Фото: скриншоты эфира телеканала «ТКР».