Для рязанцев опубликовали прогноз погоды на 5 августа

Его разместили на сайте регионального ЦГМС. В области будет преимущественно облачно. Местами ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах возможны грозовые ливни. Ветер прогнозируют юго-западный, умеренный, около 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью составит 14…16 °C, днём — 25…27 °C.