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Для рязанцев опубликовали прогноз погоды на 5 августа
Его разместили на сайте регионального ЦГМС. В области будет преимущественно облачно. Местами ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах возможны грозовые ливни. Ветер прогнозируют юго-западный, умеренный, около 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью составит 14…16 °C, днём — 25…27 °C.

Опубликован прогноз погоды на 5 августа в Рязанской области. Его разместили на сайте регионального ЦГМС.

В области будет преимущественно облачно. Местами ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах возможны грозовые ливни.

Ветер прогнозируют юго-западный, умеренный, около 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит 14…16 °C, днём — 25…27 °C.