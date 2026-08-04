Директор рязанской компании не выплатил сотрудникам 3 млн рублей по зарплате

В Рязанской области возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы работникам предприятия по производству строительных материалов. Об этом сообщили в региональном управлении СК России. По данным следствия, директор предприятия, имея возможность рассчитаться с сотрудниками, полностью не выплачивал зарплату 19 работникам с апреля по август 2026 года. Общая сумма задолженности составила около 3 млн рублей.

В Рязанской области возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы работникам предприятия по производству строительных материалов. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

По данным следствия, директор предприятия, имея возможность рассчитаться с сотрудниками, полностью не выплачивал зарплату 19 работникам с апреля по август 2026 года. Общая сумма задолженности составила около 3 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) после личного приема граждан, который провел руководитель СУ СК России по Рязанской области Олег Васильев.

Следователи изучают финансово-хозяйственную деятельность предприятия и принимают меры к погашению задолженности перед работниками.

Фото: СУ СК России по Рязанской области.