Более 10 водителей поймали из-за нарушений во время рейда в Рязанской области

В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции выявили более 10 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Профилактическое мероприятие «Встречная полоса» прошло 3 августа. Инспекторы проверяли соблюдение правил дорожного движения и пресекали опасные маневры водителей. В отношении всех нарушителей приняли меры административного характера.

В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции выявили более 10 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Профилактическое мероприятие «Встречная полоса» прошло 3 августа. Инспекторы проверяли соблюдение правил дорожного движения и пресекали опасные маневры водителей.

В отношении всех нарушителей приняли меры административного характера.

В Госавтоинспекции напомнили, что за выезд на встречную полосу предусмотрена ответственность по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ — штраф до 7500 рублей или лишение права управления транспортными средствами.