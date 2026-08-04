Бессараб заявила о необходимости сокращения рабочей недели для россиян

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила идею об отпуске с работы для всех россиян. Об этом сообщает «Лента. ру».
Она отметила, что логичнее было бы предоставлять выходные не только одиноким женщинам, но и мужчинам, а лучше — всем подряд. По ее словам, если женщина замужем, у нее уже есть дополнительные обязанности по дому, и было бы полезно, если бы семья могла отдохнуть вместе.
Бессараб подчеркнула, что сокращение рабочих часов и продолжительности рабочей недели станет возможным только после победы России в СВО. Она объяснила, что многие заводы сейчас работают в круглосуточном режиме, и было бы нелогично вводить сокращение для одних работников, оставляя увеличенную нагрузку для других.
Парламентарий также отметила, что уже до 30% работодателей самостоятельно предоставляют своим офисным сотрудникам выходные по пятницам. Это не противоречит трудовому кодексу и не снижает заработную плату, однако способствует привлечению сотрудников к таким работодателям. Бессараб уверена, что в будущем мы все равно придем к сокращению рабочего времени.