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Бессараб заявила о необходимости сокращения рабочей недели для россиян
Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб предложила идею об отпуске для всех россиян, а не только для одиноких женщин. Она считает, что совместный отдых семей будет полезен, особенно если у женщин есть домашние обязанности. Бессараб подчеркнула, что сокращение рабочего времени возможно только после победы России в СВО, так как многие заводы работают круглосуточно, и сокращение нагрузки для одних работников было бы нелогичным. Она также отметила, что до 30% работодателей уже предоставляют своим офисным сотрудникам выходные по пятницам, что не противоречит трудовому кодексу и помогает привлечь работников. Бессараб уверена, что в будущем сокращение рабочего времени станет реальностью.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила идею об отпуске с работы для всех россиян. Об этом сообщает «Лента. ру».

Она отметила, что логичнее было бы предоставлять выходные не только одиноким женщинам, но и мужчинам, а лучше — всем подряд. По ее словам, если женщина замужем, у нее уже есть дополнительные обязанности по дому, и было бы полезно, если бы семья могла отдохнуть вместе.

Бессараб подчеркнула, что сокращение рабочих часов и продолжительности рабочей недели станет возможным только после победы России в СВО. Она объяснила, что многие заводы сейчас работают в круглосуточном режиме, и было бы нелогично вводить сокращение для одних работников, оставляя увеличенную нагрузку для других.

Парламентарий также отметила, что уже до 30% работодателей самостоятельно предоставляют своим офисным сотрудникам выходные по пятницам. Это не противоречит трудовому кодексу и не снижает заработную плату, однако способствует привлечению сотрудников к таким работодателям. Бессараб уверена, что в будущем мы все равно придем к сокращению рабочего времени.