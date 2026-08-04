Аварию на водопроводе ликвидировали в селе Рязанской области

Коммунальные службы МКП «Жилсервис Скопинского округа» успешно завершили ликвидацию аварии на водопроводной магистрали в селе Кушуново. В ходе работ на поврежденном участке сети оперативно проведены необходимые земляные и ремонтные мероприятия. Специалисты устранили порыв трубопровода и установили специальную соединительную муфту, что позволило восстановить подачу водоснабжения в дома местных жителей. В настоящее время водоснабжение осуществляется в полном объеме и штатном режиме.