За неделю в травмпункт БСМП обратились 653 рязанца

137 человек обратились за помощью с переломами, 249 — с ушибами, 113 — с растяжениями, 121 — с ранами. В️ минздраве напомнили, что травмпункт БСМП принимает рязанцев, проживающих во всех районах города, кроме Октябрьского.

С 24 по 30 августа в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 653 пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

137 человек обратились за помощью с переломами, 249 — с ушибами, 113 — с растяжениями, 121 — с ранами.

В️ минздраве напомнили, что травмпункт БСМП принимает рязанцев, проживающих во всех районах города, кроме Октябрьского.