За неделю в Рязанской области произошел 31 пожар

С 24 по 30 августа на территории Рязанской области потушили 15 техногенных пожаров. 14 раз горел мусор. Дважды сотрудники МЧС выезжали на тушение сухой травы. Отмечается, что огнем уничтожено и повреждено 14 строений, одна машина. На воде происшествий не зарегистрировано.

За неделю в Рязанской области произошел 31 пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

С 24 по 30 августа на территории Рязанской области потушили 15 техногенных пожаров. 14 раз горел мусор. Дважды сотрудники МЧС выезжали на тушение сухой травы.

Отмечается, что огнем уничтожено и повреждено 14 строений, одна машина.

На воде происшествий не зарегистрировано.